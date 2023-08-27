Halı saha maçında kan aktı! Gençlerden biri başından vuruldu, diğerinin dili tutuldu - Son Dakika

Halı saha maçında kan aktı! Gençlerden biri başından vuruldu, diğerinin dili tutuldu

Son Güncelleme: 27.08.2023 08:06

Bağcılar'da halı saha maçında yaşanan gerginlik soyunma odalarına taştı. Silahlı bir genç, gruptakilerden birini başından vurdu, diğerinin korkudan dili tutuldu.

Bağcılar'da halı saha maçı sonrası çıkan sözlü tartışmada bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu, Mücahit C. başından, Batuhan Y. B. İse baldırına isabet kurşunlarla yaralandı. Olay anında şoke olan Ahmet H. Y. İsimli şahsın ise dili tutuldu. Silahlı kavga sonrası saldırganlar kayıplara karışırken soyunma koridorundaki silahlı kavga anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİ GRUP ARASINDA SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞANDI

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi 1245 Sokak üzerinde bulunan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle halı saha maçı yapan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

Halı saha maçı kanlı bitti! Şahıslardan 1'i başından vuruldu, diğerinin korkudan dili tutuldu

SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

Maçın bitmesiyle birlikte soyunma odalarına taşan tartışmada karşı gruptan bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu, Mücahit C. başına, Batuhan Y. B. İsimli şahıs ise baldırına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay anında soyunma odasında bulunan Ahmet H. Y. İsimli şahıs ise olay nedeniyle şoka girdi ve dili tutuldu.

Halı saha maçı kanlı bitti! Şahıslardan 1'i başından vuruldu, diğerinin korkudan dili tutuldu

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri halı saha çevresinde geniş güvelik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başına isabet eden kurşunla yaralanan Mücahit C. Yoğun bakıma alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenilirken baldırına isabet kurşun isabet eden Batuhan Y. B.'nin ise durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay anında şoka giren Ahmet H. Y. İsimli şahısın ise dilinin tutulduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Halı saha maçı kanlı bitti! Şahıslardan 1'i başından vuruldu, diğerinin korkudan dili tutuldu

SALDIRGANLAR TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri, halı saha ve soyunma odasında incelemelerde bulunurken olay sonrası kaçan saldırganları polis ekiplerinin kameralardan tespit ettiği ve ara çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

TARTIŞMA ANLARI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde, soyunma odalarının olduğu koridorda bir grubun soyunma odasının kapısında tartışma yaşadığı ve bir kişinin silahla soyunma odasının içine ateş açtığı görülüyor. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Bağcılar, kavga, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halı saha maçında kan aktı! Gençlerden biri başından vuruldu, diğerinin dili tutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halı saha maçında kan aktı! Gençlerden biri başından vuruldu, diğerinin dili tutuldu - Son Dakika
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