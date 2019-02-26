Bağcılar'da Hareketlilik; İhbar Asılsız Çıktı

BAĞCILAR'da, asılsız ihbar nedeniyle polis hareketliliği yaşandı.

BAĞCILAR'da, asılsız ihbar nedeniyle polis hareketliliği yaşandı. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi. Asılsız ihbarı yapan kişi gözaltına alındı. Giriş ve çıkışlara kapatılan metro istasyonu açıldı.



Alınan bilgiye göre, bir kişi saat 21.45 sıralarından Mahmutbey Metro İstasyonu'nda bomba ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis hareketliliği yaşandı. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi. Mahmutbey Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis ekipleri metro istasyonunda aramalar yaptı. İhbarı yapan kişi Bağcılar İlçe Emniyet ekiplerince gözaltına alındı. İhbarı yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmayan biri olduğu ve asılsız ihbarda bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine Metro istasyonundaki önlem kaldırılarak normale döndü.



- İstanbul

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