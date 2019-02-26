Bağcılar'da Hareketlilik; Metro İstasyonu Kapatıldı (1)
23 dakika önce
BAĞCILAR'da, polis hareketliliği yaşanıyor.
BAĞCILAR'da, polis hareketliliği yaşanıyor. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi. Mahmutbey
Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis
ekipleri, metro istasyonu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Hareketliliğe ilişkin açıklama yapılmadı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:28 Kaynak: DHA
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