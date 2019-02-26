Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Hareketlilik; Metro İstasyonu Kapatıldı (1)

Bağcılar'da Hareketlilik; Metro İstasyonu Kapatıldı (1)

23 dakika önce

BAĞCILAR'da, polis hareketliliği yaşanıyor.

Bağcılar'da Hareketlilik; Metro İstasyonu Kapatıldı (1), System.String[]
BAĞCILAR'da, polis hareketliliği yaşanıyor. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi. Mahmutbey Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Polis ekipleri, metro istasyonu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Hareketliliğe ilişkin açıklama yapılmadı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:28 Kaynak: DHA

Mahmutbey, Polis, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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