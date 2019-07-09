Bağcılar'da hatalı park edilen otomobili böyle kenara çektiler
17 dakika önce
BAĞCILAR'da hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:41 Kaynak: DHA
BAĞCILAR'da hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT
otobüsü yolda kaldı. Otomobil, otobüsten inen yolcular ve çevredekilerin de yardımıyla yol kenarına taşındı.
Dr. Sadık Ahmet
Caddesi ile 712. Sokak kesişiminde bir sürücü otomobilini yol kenarına hatalı şekilde park etti. Bu sırada devlet hastanesi istikametine giden İETT otobüsü hatalı park edilen otomobil nedeniyle yolda kaldı. Otobüsün arkasında uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsten inen şoför ile bazı yolcular hatalı park edilen otomobili çevredekilerin de yardımıyla kaldırılarak yol kenarına çekti. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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