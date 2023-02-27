İSTANBUL ? BAĞCILAR'DA 'HATAY'A GÖTÜRECEĞİM' DİYEREK TOPLADIĞI YARDIMLAR EVİNDEN ÇIKTI - Son Dakika
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İSTANBUL ? BAĞCILAR'DA 'HATAY'A GÖTÜRECEĞİM' DİYEREK TOPLADIĞI YARDIMLAR EVİNDEN ÇIKTI

27.02.2023 12:05

BAĞCILAR'da deprem bölgesine götüreceğim diyerek topladığı yardım malzemelerini evine götürdüğü tespit edilen C.G., (52) yakalandı.

BAĞCILAR'da deprem bölgesine götüreceğim diyerek topladığı yardım malzemelerini evine götürdüğü tespit edilen C.G., (52) yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 çadırla birlikte çok sayıda bebek bezi ve bakliyat bulundu. Gözaltına alınan C.G., serbest bırakıldı.

Bağcılar'da C.G. isimli kişi çevredekilerden 'Hatay'daki depremzedelere götüreceğim' bahanesiyle yardım malzemesi topladı. Ancak C.G., topladığı malzemeleri deprem bölgesine değil evine götürdü. C.G.?nin Hatay'a gitmediğini fark eden bir kişi polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda ekipler C.G.?nin Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Operasyonda C.G. gözaltına alınırken evinde ise arama yapıldı. Aramalarda 1 çadır, 27 paket bebek bezi, 37 paket makarna, 1 adet 5'li paket halinde noddle, 18 paket pirinç, 2 paket bulgur, 2 paket fasulye, 3 arpa çorbası, 1 irmik, 3 paket yeşil mercimek, 7 paket arpa şehriye, 3 paket un, 11 adet sabun ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.G. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
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Depremzedeleri bahane etmiş! 'Hatay'a götüreceğim' diyerek topladığı yardımlar evinden çıktı Depremzedeleri bahane etmiş! 'Hatay'a götüreceğim' diyerek topladığı yardımlar evinden çıktı Hatay'da yıkılmak üzere olan 4 katlı binadan eşya taşıma anları kamerada Hatay'da yıkılmak üzere olan 4 katlı binadan eşya taşıma anları kamerada HATAY'DAKİ KOZ KALESİ DE DEPREMLERDE HASAR GÖRDÜ HATAY'DAKİ KOZ KALESİ DE DEPREMLERDE HASAR GÖRDÜ

Bağcılar, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? BAĞCILAR'DA 'HATAY'A GÖTÜRECEĞİM' DİYEREK TOPLADIĞI YARDIMLAR EVİNDEN ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL ? BAĞCILAR'DA 'HATAY'A GÖTÜRECEĞİM' DİYEREK TOPLADIĞI YARDIMLAR EVİNDEN ÇIKTI - Son Dakika
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