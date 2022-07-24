BAĞCILAR'DA HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ SİLAHI ARKADAŞININ KAFASINA DAYAYIP ŞAKA YAPMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika
Üye Girişi

BAĞCILAR'DA HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ SİLAHI ARKADAŞININ KAFASINA DAYAYIP ŞAKA YAPMAYA ÇALIŞTI

24.07.2022 10:24
BAĞCILAR'DA HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ SİLAHI ARKADAŞININ KAFASINA DAYAYIP ŞAKA YAPMAYA ÇALIŞTI

BAĞCILAR'da sokakta düzenlenen asker eğlencesinde bir grup genç, ellerindeki silahı sırayla havaya doğru ateşledi.

BAĞCILAR'da sokakta düzenlenen asker eğlencesinde bir grup genç, ellerindeki silahı sırayla havaya doğru ateşledi. Gençlerden biri havaya ateş ettikten sonra silahı arkadaşının kafasına dayayıp şaka yapmaya çalıştı. Tehlikeli oyun anları cep telefonuyla kaydedildi.

Olay 22 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında kalabalığın içinden ayrılan genç bir grup sırayla ellerine aldıkları silahla havaya defalarca ateş etti. Gruptan bir kişi havaya ateş ettikten hemen sonra aynı silahı arkadaşının kafasına dayayıp şaka yapmaya çalıştı. Daha sonra başka birine verdiği silah yeniden havaya doğru ateşlendi. Gençlerin tehlikeli oyununu sokak sakini bir kişi evinin penceresinden cep telefonuyla kaydetti.

Görüntü dökümü:

---------------------Asker eğlencesi yapılan sokakSilah seslerinin duyulmasıHavaya ateş eden grupGencin silahı ateşledikten sonra arkadaşına şaka yapması


- İstanbul
YORUMLAR
500
İSTANBUL-PINAR'IN KATİLİ AİLENİN EN YAKININDA OLUP 'POLİS' YALANLARIYLA KANDIRMIŞ İSTANBUL-PINAR'IN KATİLİ AİLENİN EN YAKININDA OLUP 'POLİS' YALANLARIYLA KANDIRMIŞ Pınar Damar'ın katil zanlısı olan kuzeninin eşi tutuklandı Pınar Damar'ın katil zanlısı olan kuzeninin eşi tutuklandı
Kaynak: DHA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ SİLAHI ARKADAŞININ KAFASINA DAYAYIP ŞAKA YAPMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:16 Gülşen'in konserine kaymakamlık engeli! Şile'de sahne alacaktı
09:47 PKK/YPG'nin sözde Aynularab eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
09:41 Yıllardır aktif siyasette yer almayan MHP'li Oktay Vural sessizliğini bozdu: Yeni sistem sağlıklı işlemiyor
09:39 Sabah namazına giden vatandaşlar astsubayın cesedini feci halde buldu
08:55 Kasaplar Federasyonu'ndan 'petshop' geri vitesi: Verdiğimiz hizmet tamamen farklı
08:37 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor! Doktora skandal tehdit: Öldürülmeyi hak ediyorsunuz
00:33 Adana'da orman yangını çıktı! Şiddetli rüzgar alevleri harladı
00:01 Altılı masada neler oluyor? DEVA ve Gelecek Partisi arasında kavga! Babacan'ın Davutoğlu hakkındaki ifadeleri bardağı taşırdı
23:00 Instagram kullananlar dikkat! Hırsızlıkla suçlanan Mark Zuckerberg'in başı fena dertte: Kasıtlı ve yüzsüzce
23:01 İstanbul semalarında görüldü! Heyecanlandıran cisimler Elon Musk'a ait çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 10:24:05. #1.11#
SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ SİLAHI ARKADAŞININ KAFASINA DAYAYIP ŞAKA YAPMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement