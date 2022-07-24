BAĞCILAR'DA HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ SİLAHI ARKADAŞININ KAFASINA DAYAYIP ŞAKA YAPMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ SİLAHI ARKADAŞININ KAFASINA DAYAYIP ŞAKA YAPMAYA ÇALIŞTI

24.07.2022 16:21

BAĞCILAR'da sokakta düzenlenen asker eğlencesinde bir grup genç, ellerindeki silahı sırayla havaya doğru ateşledi.

BAĞCILAR'da sokakta düzenlenen asker eğlencesinde bir grup genç, ellerindeki silahı sırayla havaya doğru ateşledi. Gençlerden biri havaya ateş ettikten sonra silahı arkadaşının kafasına dayayıp şaka yapmaya çalıştı. Tehlikeli oyun anları cep telefonuyla kaydedildi.

Olay 22 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında kalabalığın içinden ayrılan genç bir grup sırayla ellerine aldıkları silahla havaya defalarca ateş etti. Gruptan bir kişi havaya ateş ettikten hemen sonra aynı silahı arkadaşının kafasına dayayıp şaka yapmaya çalıştı. Daha sonra başka birine verdiği silah yeniden havaya doğru ateşlendi. Gençlerin tehlikeli oyununu sokak sakini bir kişi evinin penceresinden cep telefonuyla kaydetti.

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Kaynak: DHA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ SİLAHI ARKADAŞININ KAFASINA DAYAYIP ŞAKA YAPMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA HAVAYA ATEŞ ETTİĞİ SİLAHI ARKADAŞININ KAFASINA DAYAYIP ŞAKA YAPMAYA ÇALIŞTI - Son Dakika
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