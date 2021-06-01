Üye Girişi
Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı - Son Dakika

Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı

01.06.2021 15:20
Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından törenle açıldı.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından törenle açıldı. Sergide ahşap yakmadan tel kırmaya ve örgüye kadar yüzlerce ürün bulunuyor.

Bağcılar, 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün işbirliğiyle Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler yıl sonu sergisi açtı.

"Bağcılar öncü ilçelerden"

Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nin bahçesinde kurulan serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz katıldı. Kursiyerlerin hepsini öğrenmeye çok istekli gördüğünü söyleyen Yazıcı, "Çalışmaların her geçen gün daha da büyüyerek devam ettiği gözüküyor. Hayat boyu öğrenmeye katılımınızı sürekli artırmaya çalışıyoruz. Bu konuda Bağcılar öncü ilçelerimizden bir tanesi. Çünkü belediye başkanımız ve ilçe milli eğitim müdürümüz büyük bir uyumla çok güzel çalışmalar yürütüyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Hayat boyu öğrenme yolculuğunuz devam etsin diyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Sürekli öğrenin" dedi. Başkan Çağırıcı ise "Stantlardaki her şey el emeği göz nuru. Birbirinden güzel eserler ortaya konulmuş. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

31 branşta 866 kursiyere eğitim

Konuşmaların ardından sergi, kurdelenin kesilmesiyle ziyaret açıldı. Sergide ahşap yakma, modelistlik, el sanatları, tel kırma, örgü, resim, filografi ve çocuk gelişimi başta olmak üzere çok sayıda kursa ait ürünler yer alıyor. Yetkililer, pandemiye rağmen 2021 yılı içerisinde Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde 31 branşta 68 kurs açıldığını ve 866 kursiyerin eğitim aldığını söyledi.

Sergi, 7 Haziran 2021 akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak. - İSTANBUL

Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı
Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı
Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı
Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı

milli eğitim bakanlığı, Bağcılar Belediyesi, Lokman Çağırıcı, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Haziranda 560 lirayı görebilir İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Haziranda 560 lirayı görebilir 14 yaşındaki çocuğu asitle yok etmişti! 'İnsan kasabı' lakaplı Giovanni Brusca tahliye edildi 14 yaşındaki çocuğu asitle yok etmişti! 'İnsan kasabı' lakaplı Giovanni Brusca tahliye edildi Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Eski Elazığ meclis üyesi bıçaklanma sonucu yaşamını yitirdi Eski Elazığ meclis üyesi bıçaklanma sonucu yaşamını yitirdi Girişimci vatandaş, atıl durumdaki cezaevini ekonomiye kazandırarak solucan gübresi üretmeye başladı Girişimci vatandaş, atıl durumdaki cezaevini ekonomiye kazandırarak solucan gübresi üretmeye başladı Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş

Son Dakika Haberleri
17:11 Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:53 O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi
16:44 Bankanın personel telefonunu dinlemesi hukuka aykırı bulundu! Mahkemeden emsal karar
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:34 Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
16:21 Among Us karakterine benzeyen nugget 35 bin dolar değerinde
16:09 Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz
16:04 Dehşete düşüren kaza! 3.5 yaşındaki Hasan Emre, araçtan fırlayıp hayatını kaybetti
Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
17:11
Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor         
17:00
O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi         
16:53
Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti         
16:42
Tuğba Ekinci, Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi         
16:34
10 bin dolar fazla geldi! Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu 10 bin dolar fazla geldi! Cem Yılmaz eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu         
16:16
Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz Son Dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Emre Belözoğlu ile yola devam etmiyoruz         
16:09
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor         
15:22
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı!         
15:03
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL         
14:34
Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı         
14:30
İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor         
13:14
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 17:17:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağcılar'da Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement