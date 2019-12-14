Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da hediye paketlerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Bağcılar'da hediye paketlerinde uyuşturucu ele geçirildi
6 saat önce
Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 31 kilo 120 gram toz esrar ile 254 uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:04 Kaynak: AA
Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 31 kilo 120 gram toz esrar ile 254 uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı Piyasa değeri 500 bin TL olan 28 kilogram ağırlığında kehribar taşı ele geçirildi Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi Polis ekipleri, emniyet güçlerine ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenliyor