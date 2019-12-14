Bağcılar'da hediye paketlerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da hediye paketlerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bağcılar'da hediye paketlerinde uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 31 kilo 120 gram toz esrar ile 254 uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda 31 kilo 120 gram toz esrar ile 254 uyuşturucu hap ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da hediye paketlerinde uyuşturucu ele geçirildi

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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