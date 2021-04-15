Bağcılar'da hırsızlar aynı aracı 2 ayda ikinci kez çaldı - Son Dakika

Bağcılar'da çalınan ve bir süre sonra terk edilmiş halde bulunan araç, yaklaşık iki ay sonra yeniden çalındı.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi'nde evinin önüne park ettiği hafif ticari aracın sabah yerinde olmadığını fark eden 62 yaşındaki Mihdi Yüksel, polise başvurdu.

Sokaktaki bir iş yerine ait güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, aracın 3 kişi tarafından çalındığını tespit etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin araca doğru yöneldiği ve aracın çalıştırılarak olay yerinden kaçırıldığı görülüyor.

Bu arada aracın yaklaşık 2 ay önce evin bulunduğu sokakta park halindeyken yine çalındığı öğrenildi.

Aracın sahibi Mihdi Yüksel, 2 ay önce aracının çalınması üzerine polise başvurduğunu anlatarak, "Bir süre sonra aracım Avcılar'da terk edilmiş halde bulundu. İçerisinde çalınmış ürünler de vardı. Bunu yapanların aynı hırsızlar olduğunu düşünüyorum." dedi.