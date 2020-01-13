Bağcılar'da hırsızlar kendilerine engel olmaya çalışan kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da hırsızlar kendilerine engel olmaya çalışan kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika

Bağcılar'da hırsızlar kendilerine engel olmaya çalışan kişiyi silahla yaraladı

1 saat önce

Bağcılar'da bir iş yerine girmeye çalışan hırsızlar, kendilerine engel olmaya çalışan bir kişiyi silahla vurarak yaraladı.

Bağcılar'da hırsızlar kendilerine engel olmaya çalışan kişiyi silahla yaraladı, System.String[]

Bağcılar'da bir iş yerine girmeye çalışan hırsızlar, kendilerine engel olmaya çalışan bir kişiyi silahla vurarak yaraladı.


Alınan bilgiye göre, hırsızlık şüphelileri, Güneşli Mahmutbey Caddesi üzerindeki halı satan bir iş yerine kepenkleri kırarak girmeye çalıştı. Bu sırada caddede geçen bir kişi, durumu fark edip şüphelilere müdahale etmek istedi. Şüpheliler silahla kişiyi ayağından vurarak yaraladı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.


Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mahmutbey, Bağcılar, Güneşli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı
4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi

Son Dakika Haberleri
08:05 Kuşadası'nda gün batımı güzelliği - Son Dakika
08:00 Van'da eğitime kar engeli - Son Dakika
07:58 7 bin lira için cinayet işleyip, intihar etti - Son Dakika
07:51 Van'ın 3 ilçesinde okullara kar tatili - Son Dakika
07:46 Müteahhit, aynı daireleri birden fazla kişiye sattı iddiası aileleri mağdur etti - Son Dakika
00:35 Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Son Dakika
23:35 4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 08:12:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağcılar'da hırsızlar kendilerine engel olmaya çalışan kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]