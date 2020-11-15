Bağcılar'da "Hoş geldin Bebek" projesinde 50 bininci bebeğe ulaşıldı - Son Dakika

Bağcılar'da "Hoş geldin Bebek" projesinde 50 bininci bebeğe ulaşıldı

15.11.2020 11:43
Bağcılar'da

Bağcılar Belediyesi'nin 10 yıl önce başlattığı "Hoş geldin Bebek" projesinde 50 bininci bebeğe ulaşıldı.

Bağcılar Belediyesi'nin 10 yıl önce başlattığı "Hoş geldin Bebek" projesinde 50 bininci bebeğe ulaşıldı. Yeni dünyaya gelen Hasan Ali Sönmez'in ailesini ziyaret eden Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyeleri, içinde emzirme yastığından ateş ölçere kadar gerekli ürünlerin yer aldığı bebek seti hediye etti.

Bağcılar Belediyesi, yeni doğum yapan anneleri mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. 10 yıl önce hayata geçirilen "Hoş geldin Bebek" projesi kapsamında başvuruda bulunan 0-6 aylık bebek sahibi aileler ziyaret ediliyor. Böylece bebeğini kucağına alan anne babaların mutluluğuna ortak olunuyor. Ziyaret sırasında görevli personel, bebeğin sağlık durumu ve ailenin bir sıkıntısı olup olmadığı konusunda görüşmeler yapıyor. Ziyaretlerin sonunda yeni doğan bebeklere özel hazırlanmış "Hoş geldin Bebek" seti hediye ediliyor. Hediye paketinin içinde emzirme yastığı, bebek battaniyesi, ateş ölçer, ıslak mendil ve tırnak makası gibi bebeklerin ihtiyaçlarını giderecek ürünler yer alıyor.

2010'dan beri sürdürülen projede 50 bininci bebek ziyaret edildi. Kirazlı Mahallesi'nde yaşayan Cüneyt-Derya Sönmez çiftinin evine giden Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyeleri, dünyaya yeni gözlerini açan Hasan Ali ile tanıştı. Pandemi nedeniyle evlere girilmeden yapılan görüşmenin sonunda anneye çiçek ve bebek seti hediye edildi. Ziyaretten çok memnun kaldığını söyleyen anne Sönmez, "Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti. Bu özel günde bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükür bebeğimizin durumu çok iyi" dedi.

Sönmez ailesini kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gönderdiği mesajda şunları söyledi: "Derya ile Cüneyt Sönmez çiftimizi tebrik ediyorum. Bebek berekettir ve müjdedir. Rabbimden Hasan Ali yavrumuza sağlıklı bir ömür diliyorum. Allah, ailesine, milletine, dinine faydalı, hayırlı bir evlat olmayı nasip etsin inşallah. Bu sevincinize ortak olmak amacıyla hazırladığımız setimizi kabul etmenizi istirham ediyor, yeni doğan bebeğimize, anne ve babasıyla bir ömür boyu mutluluklar diliyorum."

Gönül Bağı, başvuruları değerlendirerek yeni doğum yapanları ziyaret etmeye devam ediyor.

-İHA-

Bağcılar'da Hoş geldin Bebek projesinde 50 bininci bebeğe ulaşıldı
Bağcılar'da Hoş geldin Bebek projesinde 50 bininci bebeğe ulaşıldı
Bağcılar'da Hoş geldin Bebek projesinde 50 bininci bebeğe ulaşıldı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 'Hoş geldin Bebek' projesinde 50 bininci bebeğe ulaşıldı - Son Dakika


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