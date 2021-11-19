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Bağcılar'da Huzur Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Bağcılar'da Huzur Toplantısı düzenlendi

19.11.2021 13:00
Bağcılar'da Huzur Toplantısı düzenlendi

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen Huzur Toplantısı'nda ilçedeki sorunlara yerinde çözüm arandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen Huzur Toplantısı'nda ilçedeki sorunlara yerinde çözüm arandı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde, polis-halk arasındaki ilişkileri geliştirmek, ilçe sakinlerinin sorunlarını dinlemek ve yerinde çözüm bulabilmek için "Huzur Toplantısı" yapıldı.

Bağcılar Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İlçede yürütülen bir yıllık çalışmalarla ilgili sunumların yapıldığı toplantıda, madde bağımlılığından trafik hizmetlerine kadar emniyetin çalışma alanına giren faaliyetler detaylı şekilde görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, ilçe sakinlerinin huzuru ve mutluluğu için bir araya geldiklerini belirterek, "Emniyet güçleriyle Bağcılar'ın güvenliği adına çalışma gayreti içindeyiz. Ben de belediyeyi ilgilendiren konularla ilgili gerekli notları aldım. Bütün amacımız ilçe sakinlerimizin refah ve güven içinde yaşamalarıdır." ifadelerini kullandı.

İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü de desteklerinden dolayı Bağcılar Belediyesine teşekkür etti.

Huzur Toplantısı, ilçe genelinde yaşanan sorunlar hakkında karşılıklı görüş ve önerilerin alınmasıyla son buldu.

Bağcılar'da Huzur Toplantısı düzenlendi
Bağcılar'da Huzur Toplantısı düzenlendi

Ali Erdoğan, Cemal Ünlü, Hisarcık, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Huzur Toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da Huzur Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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