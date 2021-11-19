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Bağcılar'da "Huzur Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Bağcılar'da "Huzur Toplantısı" yapıldı

19.11.2021 11:44
Bağcılar'da "Huzur Toplantısı" yapıldı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen Huzur Toplantısı'nda ilçedeki sorunlara yerinde çözüm arandı.

Toplantıya katılan Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Erdoğan, "Emniyet güçleriyle birlikte Bağcılar'ın güvenliği adına çalışma gayreti içindeyiz" dedi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde, polis-halk arasındaki ilişkileri geliştirmek, ilçe sakinlerinin sorunlarını dinlemek ve yerinde çözüm bulabilmek için "Huzur Toplantısı" düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Erdoğan, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Amacımız Bağcılar'ın refah ve güveni

İlçede yürütülen bir yıllık çalışmalarla ilgili sunumların yapıldığı programda, madde bağımlılığından trafik hizmetlerine kadar polisin alanı içine giren bütün faaliyetler detaylı şekilde görüşüldü. Bağcılarlıların huzuru ve mutluluğu için bir araya geldiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, "Emniyet güçleriyle birlikte Bağcılar'ın güvenliği adına çalışma gayreti içindeyiz. Ben de belediyeyi ilgilendiren konurla ilgili olarak gerekli notları aldım. Bütün amacımız ilçe sakinlerimizin refah ve güven içinde yaşamalarıdır" dedi. İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü de desteklerinden dolayı Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Huzur Toplantısı, ilçe genelinde yaşanılan sorunlar hakkında karşılıklı görüş ve önerilerin alınmasıyla son buldu.

Bağcılar'da Huzur Toplantısı yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Ali Erdoğan, Hisarcık, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 'Huzur Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da "Huzur Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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