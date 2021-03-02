Bağcılar'da içme suyu borusu patladı - Son Dakika

Bağcılar'da içme suyu borusu patladı

02.03.2021 16:33

Bağcılar'da içme suyu borusunun patlaması nedeniyle yolda göçük oluştu.

Bağcılar'da içme suyu borusunun patlaması nedeniyle yolda göçük oluştu.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde içme suyu borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle yolda göçük meydana geldi. Patlama anında yoldan geçen ve oluşan çukura düşen motosikletli kurye, kazayı yara almadan atlattı.

Bu arada, şebekeden çıkan suyun yola sızmasıyla trafikte aksama yaşandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri su akışını keserken, ekiplerin olay yerinde onarım çalışmaları devam ediyor.

Bağcılar'da içme suyu borusu patladı
Bağcılar'da içme suyu borusu patladı
Bağcılar'da içme suyu borusu patladı
Bağcılar'da içme suyu borusu patladı

Göztepe Mahallesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da içme suyu borusu patladı - Son Dakika


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