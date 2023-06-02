İETT otobüsüne binmek isterken ezildi! Korkunç anlar kamerada - Son Dakika
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İETT otobüsüne binmek isterken ezildi! Korkunç anlar kamerada

02.06.2023 11:45

Bağcılar'da otobüse yetişmek için koşarak otobüsün yanına giden kişi, tekerlek altında kalarak ezildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Dün saat 13.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde İETT şoförü ara caddeden ana caddeye çıkmak için manevra yaptığı esnada otobüsün yanına koşarak gelen bir vatandaş kapının açılmasını bekledi.

EZİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Otobüsün kör noktasında beklerken manevra sırasında tekerleğin altında kalan vatandaş ezildi. Çevrede bulunanlar otobüsün tekerleği altında sıkışan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise, an be an bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün yanına koşarak gelen vatandaşın, manevra yapan otobüsün tekerleği altında ezildiği anlar görülüyor.

"10-15 KİŞİ ADAMI OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARDI"

Kazanın meydana geldiği yerde esnaf olan Zeynel Yeşilyaprak, "Vatandaş otobüsü durdurmaya çalışıyor, nasıl olduysa otobüs altına almış. Ayağı kırılmıştı, müdahale ettik. Milletimizden Allah razı olsun canla başla otobüsü kaldırdı. 10-15 kişi otobüsün altından adamı çıkardılar. Ambulans zamanında geldi. Burada sıkıntı var. Çift yön olduğu için sıkıntı var. Sıkıntı oluyor burada. Tek yön olsa burası iyi olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Ferdi dayfur: Liyakat sız adamları işe alırsan sonuç bu olur İBB batmış bitmiş hdpliler sarmış içini işin ehline verilmiyorki iş yandaşa yoldaşa demirtaşa falana filana yazık yani bu ülkenin askerine polisine Cevap Yaz 18 8 Yayından Kaldır
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Göztepe Mahallesi, Bağcılar, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT otobüsüne binmek isterken ezildi! Korkunç anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İETT otobüsüne binmek isterken ezildi! Korkunç anlar kamerada - Son Dakika
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