Bağcılar'da ihtiyaç sahibi 1000 öğrenciye tablet dağıtımı başladı - Son Dakika

Bağcılar'da düzenlenen 10 bin tablet dağıtımı kampanyasının ilk etabında ilçedeki ihtiyaç sahibi 1000 öğrenciye tablet dağıtımı başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle sınırlı imkanlara sahip öğrencilere katkı sunmak amacıyla Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 10 bin tablet dağıtım kampanyasının açılış töreni, Anafartalar İlkokulunda yapıldı.

"Bağcılar'dan eğitime tam destek", "Bir tablet de siz alın", "Bağcılar'da EBA'ya ulaşamayan öğrenci kalmasın" sloganlarıyla düzenlenen kampanyanın ilk etabında hayırsever iş adamlarının da katkılarıyla temin edilen 1000 adet tablet dağıtılmaya başlandı.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağcılar'ın Türkiye'nin en büyük ve öğrenci sayısı en fazla olan ilçelerinden birisi olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde öğrencilerin EBA'ya erişimde bir takım eksiklerin ortaya çıktığını dile getiren Eldivan, "Bu noktada belediyemizle beraber güzel bir çalışma yaptık. Tableti ve bilgisayarı olmayan çocuklarımızı tespit ettik. İlk etapta 1000 tablet dağıtılacak. Verilen siparişlerle birlikte 2 bin tablet olacak." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da eğitimin her safhasına destek olduklarını, bu önceliklerinin başına eğitimi aldıklarını ve en çok harcamayı da eğitime yaptıklarını söyledi.

Arsa temininden okul yapımına, okulların tadilatından öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya kadar birçok alanda eğitime destek verdiklerini belirten Çağırıcı, "Bağcılar'dan eğitime tam destek" diyerek tablet kampanyasını hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Bilgisayarı olmadığı için EBA'ya erişemeyen çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için kampanyayı başlattıklarını ifade eden Çağırıcı, şöyle konuştu:

"Hedefimiz Bağcılar'da tableti, bilgisayarı olmayan çocuk kalmayıncaya kadar bu kampanyayı devam ettirmek. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için çalışıyoruz. Bir ülkenin geleceği eğitimli nesillerle idame edilir. Öğrencilerimizin eğitimlerini en iyi şekilde alması için elimizden geleni yapıyoruz. İlk etapta 1000 adet tabletin dağıtımına başladık. Temin ettikçe peyderpey dağıtımlarımız devam edecek."

Konuşmaların ardından Eldivan, Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Anafartalar İlkokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttı.

Tabletlerin kalan kısmının ise dönem içerisinde öğrencilere teslim edilmesi planlanıyor.