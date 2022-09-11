Bağcılar'da evli çiftin aileleri arasında çıkan kavgada 9 gözaltı - Son Dakika
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Bağcılar'da evli çiftin aileleri arasında çıkan kavgada 9 gözaltı

11.09.2022 15:16
Bağcılar'da evli çiftin aileleri arasında çıkan kavgada 9 gözaltı

Bağcılar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Çınar Mahallesi'nde evli olan Ö.Ç. ve S.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki tarafın aileleri de kavgaya dahil oldu.

Önce Ö.Ç. aile üyeleriyle eşinin ailesinin evine, ardından S.Ç. de ailesiyle Ö.Ç'nin ailesinin ikametine saldırdı. Silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan olmadı.

Polis ekipleri, Ö.Ç. (28), E.Ç. (27), V.Ç. (19) silahlarıyla birlikte yakaladı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından, olaya karıştığı belirlenen Ö.Ç'nin ailesinden R.Ç. (59), M.Ç. (61) ile diğer aileden S.Ç. (30), C.Y. (35), C.Y. (27) ve F.Ç. (34) de kavgada kullandıkları silahlarla gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürülürken polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Bağcılar, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da evli çiftin aileleri arasında çıkan kavgada 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da evli çiftin aileleri arasında çıkan kavgada 9 gözaltı - Son Dakika
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