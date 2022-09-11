BAĞCILAR'DA İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI;ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI;ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

11.09.2022 03:14

BAĞCILAR'da iki aile arasında çıkan kavgada sokakta silah sesleri yankılandı.

BAĞCILAR'da iki aile arasında çıkan kavgada sokakta silah sesleri yankılandı. Kavgada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, polis çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sokakta yaşanan gerginlik ve silah sesleri cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Çınar Mahallesi 820. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden kavgalı oldukları belirtilen 2 ailenin arasında yine gerginlik yaşandı. Bazı aile fertleri 820. sokağa otomobille gelerek, kavgalı oldukları diğer ailenin yaşadığı binanın önünde havaya ateş açtı. Bu sırada evde bulunanlar da silahlarını alarak sokağa fırladı. Havaya ateş açanlar sokaktan kaçarken, evden çıkanlar ise kaçanların arkasından silahla ateş etti. Olay sırasında şans eseri yaralanan ve ölen olmazken, taraflara ait otomobillerin zarar gördüğü öğrenildi. Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri de sokaklarda önlem aldı. Olaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan sokakta yaşanan gerginlik ve silah sesleri cep telefonu görüntülerine yansıdı. Sokakta art arda patlayan silahlar korku ve paniğe yol açtı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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İSTANBUL-BAĞCILARDA İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI;ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA İSTANBUL-BAĞCILARDA İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI;ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: DHA

Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI;ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRDİ, SOKAKTA SİLAH SESLERİ YANKILANDI;ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika
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