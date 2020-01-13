Bağcılar'da iki araç kaza yaptı, tramvay seferleri durdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da iki araç kaza yaptı, tramvay seferleri durdu - Son Dakika

Bağcılar'da iki araç kaza yaptı, tramvay seferleri durdu

6 saat önce

Bağcılar'da iki aracın karıştığı kazada, araçlardan biri tramvayın elektrik hatlarının bulunduğu direğe çarptı.

Bağcılar'da iki araç kaza yaptı, tramvay seferleri durdu, System.String[]

Bağcılar'da iki aracın karıştığı kazada, araçlardan biri tramvayın elektrik hatlarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkteki teller zarar görünce tramvay seferleri bir süreliğine durdu.


Kaza, Bağcılar Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Güneştepe tramvay durağı önünde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 TJZ 78 plakalı ticari taksi dönüş yapmak istediği sırada caddede hızla seyreden bir kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, kamyonet, tramvay hattına elektrik sağlayan direklerden birine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlarda bulunan ve hafif yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada tramvay durağına elektrik sağlayan direğin çarpma esnasında hasar alması nedeniyle tramvay seferleri bir süreliğine durdu. Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı. Direkte hasar alan bölümlerin de tamir edilmesiyle birlikte tramvay seferleri normale döndü.


Kazayı gören Erol Özkatlı, "Tramvay durağının yanında taksi dönerken kamyonet yukarıdan geliyordu burada çarpıştılar. Kamyonet direğe çarptı bu nedenle tramvayda bulunan elektrik akımı kesildi. Taksi de tramvay durağına çarptı. İki hafif yaralı vardı" diye konuştu. - İSTANBUL

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
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