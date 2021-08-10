Bağcılar'da iki kardeşi öldürdükten sonra kaçan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bağcılar'da 13 Temmuz'da husumetli olduğu iki kişiyi öldürdükten sonra kaçan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 13 Temmuz'da 15 Temmuz Mahallesi'nde, O.S. ve M.S.'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmada, alacak verecek meselesinden husumetli olduğu iki kardeşi iş yerine çağıran şüpheli H.G.'nin, yaşanan tartışmanın ardından silahla ateş ederek bu kişilerin ölümüne sebep olduğu belirlendi.

Olaya müdahale etmek isteyen H.Ç'yi de çekiçle başından yaraladıktan sonra kaçtığı tespit edilen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Ağustos'ta Tekirdağ'da yakalandı.

İstanbul'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.