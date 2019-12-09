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Bağcılar 'da iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
6 saat önce
Bağcılar 'da iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:53 Kaynak: İHA
Bağcılar 'da iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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