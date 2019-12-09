Son Dakika Haberleri: Bağcılar 'da iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar 'da iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. - Son Dakika

Bağcılar 'da iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

6 saat önce

Bağcılar 'da iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Bağcılar 'da iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı., System.String[]

Bağcılar 'da iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

Bağcılar, Polis, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bağcılar'da oto galericiler çarşısında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Esenyurt'ta zihinsel engelli kızı tacizden liseliler kurtardı Esenyurt'ta zihinsel engelli genç kızı tacizden lise öğrencileri kurtardı Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:21:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar 'da iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]