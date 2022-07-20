Bağcılar'da iki lüks otomobilden hayalet gösterge hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Bağcılar'da iki lüks otomobilden hayalet gösterge hırsızlığı kamerada

20.07.2022 09:33
Bağcılar'da iki lüks otomobilden hayalet gösterge hırsızlığı kamerada

BAĞCILAR'da bir hafta içinde iki ayrı lüks otomobilde, 'hayalet gösterge' olarak bilinen kontrol paneli çalındı.

BAĞCILAR'da bir hafta içinde iki ayrı lüks otomobilde, 'hayalet gösterge' olarak bilinen kontrol paneli çalındı. Hırsızlar camlarını kırarak içeri girdikleri otomobillerdeki kontrol panelini çalarak hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar Asfaltı Caddesi'nde 14 Temmuz Perşembe günü gece saatlerinde park halindeki otomobilin yanına gelen iki kişiden biri kısa sürede kırdıkları camdan içeri girdi. Otomobilin hayalet göstergesini söküp dışarıda bekleyen arkadaşına veren hırsız tekrar dışarı çıktı. Şüpheliler geldikleri otomobile binerek hızla uzaklaştı. Aynı caddede 16 Temmuz Cumartesi günü saat 07.50 sıralarında otomobil içindeki hırsızlar kimseye aldırış etmeden park halindeki otomobilin hemen yanına kendi otomobillerini park edip camını kırdıkları aracın hayalet göstergesini saniyeler içinde çaldı. Yaşanan iki hırsızlık olayı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri şüphelilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da iki lüks otomobilden hayalet gösterge hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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