Bağcılar'da ilaçlama yapılan binadaki 16 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bağcılar'da ilaçlama yapılan binadaki 16 kişi hastaneye kaldırıldı

26.06.2022 05:28
Bağcılar'da ilaçlama yapılan binadaki 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Bağcılar'da ilaçlama çalışması yapılan binada yaşayan 2'si çocuk 16 kişi ilaç nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da ilaçlama çalışması yapılan binada yaşayan 2'si çocuk 16 kişi ilaç nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yenigün Mahallesi 589. Sokak'taki 6 katlı binadaki bir dairede ilaçlama çalışması yapıldı.

İlacın tüm binaya yayılmasının ardından binada yaşayan 2'si çocuk 16 kişi ilaçtan etkilendi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlaçtan etkilenen 16 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri binada çalışma yaparken, hastaneye kaldırılan 16 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

Bağcılar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da ilaçlama yapılan binadaki 16 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bağcılar'da ilaçlama yapılan binadaki 16 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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