BAĞCILAR'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE KIRTASİYE DESTEĞİ

Bağcılar Belediyesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında eğitime destek olmak adına ilkokul öğrencilerine kırtasiye yardımında bulundu. Karacaoğlan İlkokulu'na gelerek öğrencilere çantalarını dağıtan ilçenin Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 'Öğrencilerimizin sağlıklı ve ihtiyaçlarının giderilmiş bir şekilde okuması, ihtiyaçlarının olmaması bizim için çok kıymetli' dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılında Bağcılar Belediyesi eğitime destek olmak adına öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Bu kapsamda Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Karacaoğlan İlkokulu'na gelerek 1. sınıf öğrencilerine içerisinde defter, boya ve oyun hamuru bulunan çantaları dağıttı. Özdemir, 'Bugün Karacaoğlan İlkokulu'ndayız. Toplamda bin 500 öğrencimiz var. 1. Sınıfa başlayan 400 öğrencimizin tamamına bu dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Okul okul devam ediyoruz. Aynı zamanda diğer sınıflarda ihtiyacı olan öğrencilerin aileleri de talep etti. İncelemeleri yapıldıktan sonra bu kırtasiye ve çanta dağıtımına devam edeceğiz' dedi.

'14 BİN ÖĞRENCİYE KIRTASİYE YARDIMINDA BULUNUYORUZ'

Bağcılar'daki ilkokul 1. sınıfa başlayan toplam 14 bin öğrenciye kırtasiye ekipmanlarını içeren çanta yardımında bulunduklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 'Maddi durumuna bakmaksızın 1. sınıfta bulunan öğrencilerimizin tamamına hediye ediyoruz. Dağıtımlarımız hala devam ediyor. Aynı zamanda 1. Sınıfın haricinde ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere 15 bin öğrencimize ihtiyaç halinde başvurmaları sonucunda yine 15 bin adet kırtasiye yardımında bulunuyoruz' dedi.

'GELECEĞİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Bağcılar Belediyesi olarak eğitime her zaman destek verdiklerini ifade eden Özdemir, 'Bu dönemde desteklerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Bu aynı zamanda vatandaşlarımızla bizim var olan bağımızın artması adına önemli. Geleceği çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin sağlıklı ve ihtiyaçlarının giderilmiş bir şekilde okuması, ihtiyaçlarının olmaması bizim için çok kıymetli. Eğitim konusunda başka desteklediğimiz alanlarda var mesela Bağcılarımızda 22 mahallemizin 17'sinde bilgi evimiz var. Yıllık 50 bine yakın öğrencimiz bilgi evlerimizden hem okul anlamdaki ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından aynı zamanda da sosyal, kültürel, sportif anlamdaki ihtiyaçlarını da gidermek manasında ilaveten destek eğitimler alıyor. Gençlik merkezimiz var. Gençlik merkezinde de üniversite sınavına hazırlanan bin 200 öğrencimize eğitim veriyoruz. Bütün branşlarımızda eğitimlerimiz mevcut' diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN KÜLTÜR, SANAT, SPOR ALANINDA DA VAR OLMASINI İSTİYORUZ'

300 binin üzerinde genç bir nüfusa sahip olduklarını belirten Özdemir, 'Öğrencilerimizin kültür, sanat, spor alanında da var olmasını istiyoruz. Futbol, basketbol ve voleybol alanında bin 200 topu önümüzdeki hafta öğrencilerimize hediye edeceğiz. Öte yandan bu sene yeni bir sınav dönemi olacak. Hem 8. Sınıflar hem de 12. sınıflar için. Sınav döneminde öğrencilerimizin bu seneyi iyi atlatabilmeleri adına hem psikolojik olarak hem de metot anlamında onları geliştirecek eğitimler vereceğiz. Bütün velilerimize de çocuklarımızın bu seneki psikolojileri nasıl yönetilmeli onlara nasıl davranılmalı onlarla bu sene nasıl geçirilmeli adına destek vereceğiz. Bağcılar da hem gençlik adına hem çocuklarımız adına altın bir çağ yaşansın istiyoruz. Ben de genç bir belediye başkanı olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum' dedi.