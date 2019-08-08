Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da internetten kumar makinesi satan kişi yakalandı
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Bağcılar'da internetten kumar makinesi satan kişi yakalandı

1 saat önce

Bağcılar'da, ne kadar kazanılacağı ayarlanabilen kumar makineleri üretip internet üzerinden sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Bağcılar'da internetten kumar makinesi satan kişi yakalandı, System.String[]
Bağcılar'da, ne kadar kazanılacağı ayarlanabilen kumar makineleri üretip internet üzerinden sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde kumar makinesi üretilip satıldığı şikayeti üzerine müşteri gibi davranarak şüpheli ile irtibata geçti ve makine siparişi verdi.
Ekipler, siparişin teslimi sırasında şüpheli Mevlüt Ş'yi gözaltına aldı.
Zanlının, makineleri kendisinin ürettiği, internetten pazarladığı ve sipariş veren müşterilerine telefon üzerinden makinenin nasıl çalıştığıyla ilgili video göndererek ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Ayrıca, kumar makinesinin ne kadar kazanılabileceğinin ayarlanır özellikte olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mevlüt Ş, tutuklandı.
Barbaros Mahallesi, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:52 Kaynak: AA
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