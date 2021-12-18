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BAĞCILAR'DA İŞ MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

BAĞCILAR'DA İŞ MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

18.12.2021 10:08

BAĞCILAR'da 4 katlı iş merkezinin zemin katındaki elektrikçi dükkanında çıkan yangın nedeniyle bina tamamen dumanlar içinde kaldı.

BAĞCILAR'da 4 katlı iş merkezinin zemin katındaki elektrikçi dükkanında çıkan yangın nedeniyle bina tamamen dumanlar içinde kaldı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalanları tahliye etti.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş merkezinin zemin katında çıktı. Elektrikçi dükkanında başlayan yangın nedeniyle 4 katlı iş merkezini dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, bina içinde inceleme yaptı.

Yangının çıktığı iş merkezine yakın bir yerde çalışan Yılmaz Yakup Çebioğlu, Ofisten çıkıp baktım dumanlar bayağı yükselmiş. İtfaiye kısa sürede geldi hemen müdahale ettiler ama mahalleyi duman kapladı. Hemen söndürdüler, yukarı katlardan insanları kurtardılar diye konuştu.

BAĞCILAR'DA İŞ MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
BAĞCILAR'DA İŞ MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
BAĞCILAR'DA İŞ MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
BAĞCILAR'DA İŞ MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Bağcılar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA İŞ MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA İŞ MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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