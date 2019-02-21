Bağcılar'da İş Yeri Yangını

- Binadan çıkan yoğun duman görüntüleri İtfaiye ekiplerinin müdahalesi İşçilerden detaylar Bağcılar'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

- Binadan çıkan yoğun duman görüntüleri

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

İşçilerden detaylar

Bağcılar'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Tanyeli Sokak'ta, tekstil ürünleri baskısının yapıldığı 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken iş yerinde de hasar oluştu.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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