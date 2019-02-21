Bağcılar'da İş Yeri Yangını
7 dakika önce
- Binadan çıkan yoğun duman görüntüleri İtfaiye ekiplerinin müdahalesi İşçilerden detaylar Bağcılar'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- Binadan çıkan yoğun duman görüntüleri
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
İşçilerden detaylar
Bağcılar'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Tanyeli Sokak'ta, tekstil ürünleri baskısının yapıldığı 4 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yeri çalışanları kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken iş yerinde de hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:59 Kaynak: AA
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