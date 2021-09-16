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Bağcılar'da iş yerinden para çalan hırsızı dövdü; parasını da geri aldı - Son Dakika

Bağcılar'da iş yerinden para çalan hırsızı dövdü; parasını da geri aldı

16.09.2021 10:43

BAĞCILAR'da iddiaya göre iş yerine giren şüpheli, kasadan 450 lira çalarak hızla uzaklaştı.

BAĞCILAR'da iddiaya göre iş yerine giren şüpheli, kasadan 450 lira çalarak hızla uzaklaştı. Kasadan paraların alındığını fark eden iş yeri sahibi Fatih Battal, peşinden koşarak yakaladığı şüpheliden önce parasını aldı, sonra da dövdü. Yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Eylül Çarşamba günü Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, esnaf Fatih Battal, dükkanının yan tarafındaki dondurma tezgahını temizlediği sırada içeri bir kişi girdi. Dükkan sahibinin kendisini fark etmediğini anlayan şüpheli, hemen kasaya yöneldi. Kasadaki 450 lirayı aldıktan sonra kasayı kapatırken çıkan sesi Fatih Battal duyup içeri baktı. Şüpheli de fark edildiğini anlayınca 'Kaçkar Balı' almak istediğini söyledi. Şüpheli, istediği balın dükkanda olmadığını öğrenince dükkandan çıkıp hızla uzaklaştı. Kasa sesinden şüphelenen Fatih Battal, kasayı kontrol edince paranın çalındığını gördü. Battal,  bir süre peşinden koştuğu hırsızı sokak arasında yakaladı. Parasını geri alan Fatih Battal, hırsızı da sokakta dövdü. Yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BİZ ONLAR İÇİN ÇALIŞMIYORUZ"Olay gününü anlatan Fatih Battal, "Ben dondurma tezgahını temizlerken vatandaş içeri giriyor. Ben içeri girdiğini görmedim kasa sesini duydum. Sesi duyunca içeri yöneldim, tam o sırada kapıdan çıkıyordu. 'Abi hayırdır bir şey mi lazım?' dedim. 'Bana Kaçkar Balı lazım' dedi. 'Kaçkar Balı yok, pahalı bir ürün olduğu için elimizde tutamıyoruz. Ama kaparo verirseniz getirtirim' dedim. 'Tamam ben bir dolaşayım' dedi. Dükkandan çıktı, biraz ilerleyince hissettim. Kasaya geçip baktım 450 lirayı almış olduğunu gördüm. Dükkandan çıkıp peşinden koşmaya başladım. 200-300 metre kadar koştum. Aşağıda sokağın başında iki arabanın arasına oturmuş şekilde yakaladım. Birkaç tane vurmak zorunda kaldım. Çünkü tekrar kaçmaya çalıştı, üzerindeki paramı aldım. Tavsiyem yapmasınlar. Biz tüm mücadelemizle ekmek parası kazanmaya çalışıyoruz. Biz onlar için çalışmıyoruz"  ifadelerini kullandı.


Bağcılar'da iş yerinden para çalan hırsızı dövdü; parasını da geri aldı
Bağcılar'da iş yerinden para çalan hırsızı dövdü; parasını da geri aldı
Bağcılar'da iş yerinden para çalan hırsızı dövdü; parasını da geri aldı
Bağcılar'da iş yerinden para çalan hırsızı dövdü; parasını da geri aldı

Bağcılar, Esnaf, Eylül, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da iş yerinden para çalan hırsızı dövdü; parasını da geri aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da iş yerinden para çalan hırsızı dövdü; parasını da geri aldı - Son Dakika
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