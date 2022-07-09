Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki medikal malzeme satılan iki katlı iş yerinin arka tarafında bulunan ahşap paletler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede binanın çatısını sardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Bağcılar'da iş yerinin çatısında yangın çıktı(2) - Son Dakika

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