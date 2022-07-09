Son dakika haberleri: Bağcılar'da iş yerinin çatısında yangın çıktı(2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bağcılar'da iş yerinin çatısında yangın çıktı(2)

09.07.2022 13:30

Bir son dakika haberine göre Bağcılar'da medikal malzeme satılan iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar'da medikal malzeme satılan iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'ndeki medikal malzeme satılan iki katlı iş yerinin arka tarafında bulunan ahşap paletler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede binanın çatısını sardı.

Yangın nedeniyle binadan yoğun siyah duman yükseldi, gökyüzünü saran duman birçok noktadan görüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin müdahalesi sırasında itfaiye araçlarındaki suyun bitmesi nedeniyle çalışmaya zaman zaman ara verildi. Bağcılar Belediyesine ait su tankeriyle itfaiye araçlarına su takviyesi yapıldı.

Olayda yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi, binada büyük çaplı hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bağcılar'da iş yerinin çatısında yangın çıktı(2) - Son Dakika

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