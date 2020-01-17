Bağcılar'da isale hattındaki patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Bağcılar Kaymakamlığı, isale hattında meydana gelen patlama

nedeniyle Gülbahar Caddesi Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481. Sokak kesişiminin trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde yapılan kanalizasyon çalışması sırasında, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle göçük tehlikesi oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için Gülbahar Caddesi Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481. Sokak kesişiminin trafiğe kapatıldığı ifade edilerek, "Çalışmalar sona erdirilinceye kadar yoldaki ulaşım Camii Yolu Caddesi istikametine tek taraflı yönlendirilmiştir." denildi.