Bağcılar'da isale hattındaki patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Bağcılar'da isale hattındaki patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

6 saat önce

Bağcılar Kaymakamlığı, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle Gülbahar Caddesi Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481. Sokak kesişiminin trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Bağcılar'da isale hattındaki patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, System.String[]

Bağcılar Kaymakamlığı, isale hattında meydana gelen patlama

nedeniyle Gülbahar Caddesi Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481. Sokak kesişiminin trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde yapılan kanalizasyon çalışması sırasında, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle göçük tehlikesi oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için Gülbahar Caddesi Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481. Sokak kesişiminin trafiğe kapatıldığı ifade edilerek, "Çalışmalar sona erdirilinceye kadar yoldaki ulaşım Camii Yolu Caddesi istikametine tek taraflı yönlendirilmiştir." denildi.

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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