Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da istinat duvarı ve yolun çökme anı kamerada
Son Dakika Güncel Bağcılar'da istinat duvarı ve yolun çökme anı kamerada

Bağcılar'da istinat duvarı ve yolun çökme anı kamerada

1 saat önce

Bağcılar'da, bir şantiyedeki istinat duvarı ve yanındaki yolun çöktüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bağcılar'da, bir şantiyedeki istinat duvarı ve yanındaki yolun çöktüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Demirkapı Mahallesi'nde, geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde bir şantiyede meydana geldi. İş makinesi çalışma yaptığı sırada istinat duvarı bir anda çökmeye başladı. Operatör, iş makinesiyle duvarın çökmesini önlemeye çalıştı. Ancak önce duvar, ardından da duvarın yanında bulunan yol çöktü. İstinat duvarı ve yolun çöktüğü anlar çevredekilerin cep telefonları ile kaydettiği görüntülere de saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, istinat duvarı hareketlenirken, operatörün iş makinesiyle duvarı tutmaya çalıştığı, buna rağmen duvarın saniyeler içerisinde yıkıldığı, ardından da istinat duvarına paralel yolun da altının boşaldığı ve yolun bir bölümünün de çöktüğü görülüyor.

Bağcılar'da istinat duvarı ve yolun çökme anı kamerada

Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:49 Kaynak: DHA
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