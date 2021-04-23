BAĞCILAR'DA İŞYERİNDEKİ PATLAMA; ÇEVREDEKİ İŞYERİNDE YAŞANAN SARSINTI KAMERADA - Son Dakika

Bağcılar'da ambalaj üretimi yapılan iş yerinde bulunan pres makinesinde patlama oldu. Patlama anında çevredeki işyerinde yaşanan sarsıntı kameraya yansıdı

Bağcılar'da 2 katlı işyerinin 2'nci katında bulunan pres makinesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle binanın pencereleri caddeye fırlarken, çevrede bulunan binalarda da hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, patlama anlarında başka bir iş yerinde yaşanan sarsıntı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere yaşanan patlamadan çıkan ses ve içerideki eşyaların titremesi ile patlamanın olduğu binadan çıkan alevler yansıdı.