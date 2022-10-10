Son dakika haberleri... Bağcılar'da kaçak göçmen operasyonu kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bağcılar'da kaçak göçmen operasyonu kamerada

10.10.2022 10:17

Son dakika haber... Bağcılar'da kaçak göçmen operasyonu kamerada İstanbul Bağcılar'da minibüsle ve araçla göçmen kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı.

Bağcılar'da kaçak göçmen operasyonu kamerada

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da minibüsle ve araçla göçmen kaçakçılığı yapan şahıslar yakalandı. 2 araç trafikten men edilirken 31 kaçak göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı. Göçmenlerin minibüsten indirilmesi kameraya yansıdı.

Bağcılar Fatih Mahallesi'nde dün saat 02.50 sıralarında polis ekiplerine sokak içerisinde park halinde olan 1 minibüs ve 1 özel araç içerisinde sırt çantalı ve yabancı uyruklu şahısların içerisinde olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, adreste seyir halinde olan iki araç durduruldu. Yapılan kontrolde 4'ü yaşı küçük toplam 31 kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi. Minibüs sürücüsü M.H.K, minibüsün ön koltuğunda bulunan Y.C.M. ve araç sürücüsü E.K. isimli şahıslar mobil park ekiplerince yakalandı. Yapılan araştırmalarda, kaçak göçmenlerin Yunanistan'a geçmek amacıyla şüpheli şahıslarla Edirne'ye götürülmek üzere bin TL karşılığında anlaştıkları belirlendi. Konu ile ilgili el konulan 2 araç trafikten men edildi. 31 kaçak göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı. "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan aynı gün adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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İSTANBUL ? BAĞCILAR'DA 31 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI İSTANBUL ? BAĞCILAR'DA 31 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, Bağcılar, Tragger, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bağcılar'da kaçak göçmen operasyonu kamerada - Son Dakika

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