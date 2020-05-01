Bağcılar'da kaçak saç tıraşına bekçi baskını - Son Dakika

Bağcılar'da kaçak saç tıraşına bekçi baskını

İSTANBUL - Bağcılar'da salgın nedeniyle berberlere getirilen yasa rağmen kaçak olarak faaliyet gösteren bir kuaför salonu gece bekçilerince baskına uğradı. Gece yarısı faaliyet gösteren berber salonundaki müşterilere para cezası uygulanırken, salon zabıta ekiplerince mühürlendi

Korona virüs salgını nedeniyle kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatılmıştı. Çarşı ve Mahalle Bekçilerince yapılan devriyelerde dün gece saat 23.30 sıralarında Bağcılar, Göztepe Mahallesinde bulunan bir erkek kuaförünün, yasağa uymayan gizlice tıraş yaptığı tespit edildi. Bekçilerce kuaför salonuna düzenlenen baskında bir berber ile tıraş olmayı bekleyen 2 müşterisi yakalandı. Berber salonunda 'müşteri' olarak bulunan 2 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi uyarınca toplam 6 bin 360 lira idari para cezası uygulandı. Kuaför salonunu işleten berbere ise adli işlem yapılırken, söz konusu salon İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.