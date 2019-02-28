Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada

Bağcılar'da Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada

2 saat önce

BAĞCILAR'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmene önce sözlü tacizde bulunan daha sonra da tokat atan kişi olay yerinden kaçtı.

Bağcılar'da Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada, System.String[]
BAĞCILAR'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmene önce sözlü tacizde bulunan daha sonra da tokat atan kişi olay yerinden kaçtı. Polis güvenlik kamerasına yansıyan saldırganı arıyor.

Bağcılar'da alışveriş yapmak için evden çıkan öğretmen kısa süre sonra bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Kadın öğretmen, tepki gösterdikten sonra yoluna devam etti. Ancak saldırgan kendisini takip etmeye başladı. Bir süre sonra da kadının önüne çıktı. Bir kez daha sözlü tacizde bulunan saldırgan tokat attı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine ise saldırgan kaçtı. Olaydan sonra öğretmen, polise giderek şikayette bulundu. Görüntüleri inceleyen polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:51 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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