Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Kadının Eşi Tarafından Darbedilmesi Davasında Karar

Bağcılar'da Kadının Eşi Tarafından Darbedilmesi Davasında Karar

1 saat önce

Bağcılar'da eşini darbettiği öne sürülen sanık, hakaret ve tehdit suçlarından beraat ederken, "eşine karşı kasten basit yaralama" suçundan 6 ay hapis cezası aldı.

Bağcılar'da Kadının Eşi Tarafından Darbedilmesi Davasında Karar, System.String[]
Bağcılar'da eşini darbettiği öne sürülen sanık, hakaret ve tehdit suçlarından beraat ederken, "eşine karşı kasten basit yaralama" suçundan 6 ay hapis cezası aldı.

Bakırköy 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, müşteki Merve T. ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki Merve T, çocuğunun gözü önünde yerlerde sürüklendiğini, sopalarla dövüldüğünü, her üç suçun da sabit olduğunu ileri sürerek, sanığa ve ailesine hakkını helal etmediğini ve sanığın en üst sınırdan mahkum edilmesini talep etti.

Sanık Ercüment T'nin avukatı da, suçlamalara ilişkin somut bir delil bulunmadığını öne sürerek, müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme, sanık Ercüment T'nin, tehdit ve hakaret suçlarını işlediğine dair mahkumiyetine yeterli somut ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suçlardan beraatine karar verirken, "eşe karşı kasten basit yaralama" suçundan 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın önceden kasıtlı suçtan mahkum olması, yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşmadığını belirten mahkeme, sanığın cezasının ertelenmemesine karar verdi.

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ercüment T'nin, suç tarihinde resmi nikahlı eşi olan müşteki Merve T. ile aralarında tartışma çıktığı, şüphelinin müştekiyi darbederek, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaraladığı ve "Elimde kalırsın, bir gün seni öldüresiye döveceğim." şeklinde tehdit ettiği belirtiliyordu.

Müştekinin yaralanmasının Adli Tıp raporu ile de tespit edildiği kaydedilen iddianamede, şüphelinin "tehdit" ve "eşe karşı kasten yaralama" suçlarından 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:46 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıla ile Ahmet Kural'ın Darp Davasında Dikkat Çeken Tarih Detayı! KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Hastaneye Kaldırıldı

Atv, Yeni Sezon Dizisi Şahin Tepesi İçin Erken Final Kararı Aldı Milyonların Merakla Beklediği 2019 Yılının Asgari Ücreti Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:31:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Kadının Eşi Tarafından Darbedilmesi Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]