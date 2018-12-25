Bağcılar'da Kadının Eşi Tarafından Darbedilmesi Davasında Karar

Bağcılar
'da eşini darbettiği öne sürülen sanık, hakaret ve tehdit suçlarından beraat ederken, "eşine karşı kasten basit yaralama" suçundan 6 ay hapis cezası aldı. Bakırköy
40. Asliye Ceza Mahkemesi
'nde yapılan duruşmaya, müşteki Merve T. ve tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada söz verilen müşteki Merve T, çocuğunun gözü önünde yerlerde sürüklendiğini, sopalarla dövüldüğünü, her üç suçun da sabit olduğunu ileri sürerek, sanığa ve ailesine hakkını helal etmediğini ve sanığın en üst sınırdan mahkum edilmesini talep etti.
Sanık Ercüment T'nin avukatı da, suçlamalara ilişkin somut bir delil bulunmadığını öne sürerek, müvekkilinin beraatini istedi.
Mahkeme, sanık Ercüment T'nin, tehdit ve hakaret suçlarını işlediğine dair mahkumiyetine yeterli somut ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suçlardan beraatine karar verirken, "eşe karşı kasten basit yaralama" suçundan 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.
Sanığın önceden kasıtlı suçtan mahkum olması, yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşmadığını belirten mahkeme, sanığın cezasının ertelenmemesine karar verdi.
İddianameden?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ercüment T'nin, suç tarihinde resmi nikahlı eşi olan müşteki Merve T. ile aralarında tartışma çıktığı, şüphelinin müştekiyi darbederek, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaraladığı ve "Elimde kalırsın, bir gün seni öldüresiye döveceğim." şeklinde tehdit ettiği belirtiliyordu.
Müştekinin yaralanmasının Adli Tıp raporu ile de tespit edildiği kaydedilen iddianamede, şüphelinin "tehdit" ve "eşe karşı kasten yaralama" suçlarından 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.