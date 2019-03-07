Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Kağıt Fabrikasında Yangın Paniği

Bağcılar'da Kağıt Fabrikasında Yangın Paniği

1 saat önce

Bağcılar'da 3 katlı kağıt fabrikasında kaynak makinasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

Bağcılar'da Kağıt Fabrikasında Yangın Paniği, System.String[]
Bağcılar'da 3 katlı kağıt fabrikasında kaynak makinasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Fabrikada çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, dumandan etkilenen 3 işçi sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Olay, saat 13.20 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Deve Kaldırımı Caddesi 2610 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir kağıt fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın dış cephesinde kaynak çalışması yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcım fabrika içerisindeki kartonları tutuşturdu. Kartonların hızla alev almasıyla yangın fabrikanın ikinci katını sardı. Yangın esnasında yemekte olan fabrika çalışanları dumanları fark ederek, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Bu esnada 3 işçi yoğun dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen çalışanlara oksijen maskesi taktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun gayreti sonucu yangın söndürüldü.

(Emrah Kuş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:21 Kaynak: İHA

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