BAĞCILAR'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN

25.02.2022 17:17

BAĞCILAR'da kağıt toplama deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı.

BAĞCILAR'da kağıt toplama deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depoda hasar oluştu.

Yangın, saat 15.00 sıralarında, Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde kağıt toplama deposu olarak kullanılan alanda bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, depoda hasar oluştu.

BAĞCILAR'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN
BAĞCILAR'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN
BAĞCILAR'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN
BAĞCILAR'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN
BAĞCILAR'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN
BAĞCILAR'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN
BAĞCILAR'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN

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Bağcılar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika


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