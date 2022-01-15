BAĞCILAR'DA KAĞIT TOPLAYICISI KAPAĞI ÇALDI, ESNAF OTOMOBİLİYLE RÖGARA DÜŞTÜ - Son Dakika

BAĞCILAR'da kağıt toplama arabasıyla sokağa gelen bir kişi işyerinin önündeki rögar kapağını çaldı. Çalınan kapağı fark etmeyen esnafın park etmeye çalıştığı otomobilin tekeri çukura düştü.

Olay, 12 Ocak Salı günü sabah saat 04.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kağıt toplama arabasıyla sokağa gelen yabancı uyruklu bir kişi kaldırımda gözüne kestirdiği 2 bin 500 lira değerindeki yaklaşık 50 kiloluk demir rögar kapağını çaldı.

Sabah saat 07.00 sıralarında işyerine gelip otomobilini park etmeye çalışan esnaf da rögar kapağının bulunduğu yerdeki çukuru fark etmeyince otomobilin tekeri çukura girdi. Çevredeki komşu esnafın yardımıyla otomobil saplandığı çukurdan kurtarıldı. İşyeri sahipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra rögar kapağının çalındığını öğrendi. Rögar kapağının çalınması ve otomobil çukura saplandığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kapağın ait olduğu firma yetkilileri de hırsızlığın tekrar yaşanmaması için çalınan demir kapak yerine plastik rögar kapağı taktı.

'ÇUKURA DÜŞEN BİR VATANDAŞ DA OLDU"

İş yerinin önündeki rögar kapağının çalınmasıyla ilgili konuşan Özcan Erdal, '3 gün önce kaldırımdaki kapağı çaldılar. Yabancı uyruklu kağıt toplayıcıları bunu çalanlar. Biz ilk olarak fark etmedik. Sabah aracımız geldiğinde çukura düştü. Komşuların yardımıyla bir şekilde çıkardık çukurdan. Ondan sonra bilgi verdik ilgili yerlere gelip taktılar. Çukura düşen bir vatandaş da oldu" diye konuştu.