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Bağcılar'da kaldırım çöktü, iki bina boşaltıldı - Son Dakika

Bağcılar'da kaldırım çöktü, iki bina boşaltıldı

15.12.2021 10:54

Bağcılar'da gece saatlerinde çöken kaldırım nedeniyle iki bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Bağcılar'da gece saatlerinde çöken kaldırım nedeniyle iki bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 552 Sokak'ta gece saatlerinde kaldırımda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle iki binanın temelinde boşluk meydana geldi. Çökmenin olduğu yere gelen bina sakinleri ise durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler iki binayı tedbir amacıyla boşalttı. Sabah erken saatte olay yerine gelen Bağcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler bina ve sokakta inceleme başlattı.

"GEÇTİĞİMİZ GÜNLER DE YAŞANAN PATLAMANIN ETKİSİ OLABİLİR"

Sokakta bulunan vatandaşların kendilerine haber verdiğini belirten bina sakini Engin Şentürk, "Akşam mahalledeki vatandaşlar kaldırımda bulunan göçüğü fark etmişler, bize haber verdiler. Biz de yetkili arkadaşları aradık belediyeden geldiler. Biz binayı onlar gelmeden tahliye ettik. Biz herhangi bir ses duymadık. Evde yeni oluşan herhangi bir çatlak yok. Geçtiğimiz günler de arka sokağımızda patlama meydana gelmiş ve arkasından çökme meydana gelmişti. Belki onun da bir etkisi olabilir" diye konuştu.

(Volkan Kayalar - Hacer İnci-İHA)

Bağcılar'da kaldırım çöktü, iki bina boşaltıldı
Bağcılar'da kaldırım çöktü, iki bina boşaltıldı
Bağcılar'da kaldırım çöktü, iki bina boşaltıldı
Bağcılar'da kaldırım çöktü, iki bina boşaltıldı

Yıldıztepe, Bağcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da kaldırım çöktü, iki bina boşaltıldı - Son Dakika


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