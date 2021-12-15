Bağcılar'da kaldırımda göçük oluştu, 2 bina tahliye edildi - Son Dakika

BAĞCILAR'da bir sokaktaki kaldırımda henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün meydana geldiği sokakta inceleme yaptı. Belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı göçüğün meydana geldiği kaldırımda bulunan iki binayı tahliye etti.

Bağcılar, Yıldıztepe Mahallesinde dün akşam saat 19.30'da meydana geldi. İddiaya göre, 552. Sokaktaki kaldırımda henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün meydana geldiği kaldırımda ve sokakta inceleme yaptı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı göçüğün meydana geldiği kaldırımda bulunan iki binayı tahliye etti.

GEÇEN HAFTA ARKA SOKAK, BU HAFTA DA BURASI ÇÖKTÜ

Eyüp Terzi isimli bir mahalle sakini, "Geçen hafta bir arka sokak çöktü, oda büyüklüğünde, Bu hafta da burası çöktü. Yani bir hafta arayla yollar çöktü. Bu bina bu akşam tahliye edildi. Akşam saat 19.30 gibi fark ettiler çöktüğünü. Geçen hafta da sabah 10.00'da oldu. Bunda patlama sesi duyulmadı ama bir anda göçük oldu" dedi.

BİNALAR RİSK ALTINDA

Olayın yaşandığı sokakta oturan Aslan Birkay isimli bir vatandaş ise, "Burada 10 gün önce metro çalışması geçti. Çalışmadan kaynaklı da burada göçmeler oldu. Bir mahalle altta da aynısı oldu. Şimdi de burada oldu. Bunu metro çalışanları kapatmak istiyorlar. Binalar risk altında. Bu binalardaki arkadaşları tahliye ettiler ama buralarda başka binaların da altın da göçükler var" dedi.

Belediye ekiplerinin önlemlerinin süreceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İstanbul