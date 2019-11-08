BAĞCILAR'DA KAMYONET ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRDİ

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL, DHA

Bağcılar'da sokak içinde seyreden bir kamyonetin kasası elektrik tellerine takıldı. Elektrik direğinin devrildiği sırada peş peşe patlama sesleri duyuldu. Gürültüyü duyan mahalleli korkuyla sokağa çıktı.

Olay, Barbaros Mahallesi 204 Sokak'ta meydana geldi. Sokak içerisinde seyreden Osman Bütün'ün kullandığı 34 GPY 53 plakalı kamyonetin kasası elektrik tellerine takıldı. Sürücüsünün fark etmeyerek devam etmesi üzerine bir elektrik direği devrildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre direğin devrildiği sırada peş peşe patlamalar yaşandı. Gürültüyü duyan vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarıya attı. Yaşanan kaza sonucu tellerde ufak çaplı yanmalar oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı.

"BAYA ŞİDDETLİ BİR PATLAMA OLDU"

Mahalle sakini Halil Şenbülbül, "Kahvedeydik bir anda elektrik kesilmesi oldu. Aracın ön tamponunun trafoya değmiş halde olduğunu gördük. Baya şiddetli bir patlama oldu. Patlama sesi duyduk sonra dışarıya çıktığımızda arabanın takıldığını gördük" diye konuştu.

"ALÇAK KABLOLARI FARK EDEMEDİM"

Kamyonetin sürücüsü Osman Bütün, "Her zamanki sokaktan geçiyordum kabloların alçak olduğunu fark edemedim. Normalde dört buçuk metrenin üstünde olması gereken kablolar, üç buçuk metreye falan düşmüştü. Ben de göremedim komplo kablolar düştü ama bu standart dışı bir olay. Normal şekilde gidiyordum ve bir anda sesler geldi gördüm ve insanlara müdahale ettim çekilmesi için Allaha şükür kimseye zarar gelmedi. Böyle bir olay yaşandığı için özür dilerim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sokağa düşen elektrik telleri

-Mahalle sakinleri

-Elektrik tellerine takılan kamyonet

-Genel ve detay görüntüler