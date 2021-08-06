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BAĞCILAR'DA KAMYONUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika

BAĞCILAR'DA KAMYONUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ

06.08.2021 21:35

Bağcılar'da yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan Şükran Özçelik(61) ezilerek hayatını kaybetti.

Bağcılar'da yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan Şükran Özçelik(61) ezilerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, pazardan dönerken yolun karşısına geçen 61 yaşındaki Şükran Özçelik(61)'a, Yaşar Cerlioğlu'nun kullandığı 52 K 3713 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun altında kalarak arka iki tekerlek arasında sıkışan kadın, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonun şoförü Yaşar Cerlioğlu gözaltına alındı.

BAĞCILAR'DA KAMYONUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ
BAĞCILAR'DA KAMYONUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ
BAĞCILAR'DA KAMYONUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ
BAĞCILAR'DA KAMYONUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ
BAĞCILAR'DA KAMYONUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ

İnönü Caddesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA KAMYONUN ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika


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