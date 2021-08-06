Bağcılar'da kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bağcılar'da kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Bağcılar'da pazar alışverişinden dönen Şükran Özçelik (61) isimli vatandaş yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Bağcılar'da pazar alışverişinden dönen Şükran Özçelik (61) isimli vatandaş yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Özçelik, İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Y.C. idaresindeki 52 K 3713 plakalı kamyonun çarpmasıyla aracın altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Y.C. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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