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Bağcılar'da Kan bağışçılarına plaket takdim edildi - Son Dakika

Bağcılar'da Kan bağışçılarına plaket takdim edildi

14.06.2021 11:12
Bağcılar'da Kan bağışçılarına plaket takdim edildi, System.String[]

Bağcılar'da düzenli olarak kan bağışında bulunan vatandaşlara, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde plaket verilerek ödüllendirildi.

Bağcılar'da düzenli olarak kan bağışında bulunan vatandaşlara, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde plaket verilerek ödüllendirildi.

14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü vesilesiyle Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılay iş birliği yaparak kan bağışı kampanyası düzenlendi. Bağcılar Meydanı'nda yapılan kampanyaya Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Türk Kızılay ilçe temsilcileri ve gönüllü kan bağışında bulunan vatandaşlar da katıldı. 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kutlamaları kapsamında en fazla kan bağışında bulunan 4 gönüllü bağışçıya plaket verildi. Bağcılar'da kan verme kampanyası sabah 09.00 akşam 21.00 saatleri arasında yapılacak ve 16 Haziran'a kadar devam edecek.

"Yüz yetmişinci kan bağışım oldu"

Özellikle Lösemi hastaları için kan vermenin önemine vurgu yapan tekstil işiyle uğraşan İsmail Tutal, "Bu 170'inci bağış oldu. 2009'dan beri veriyorum. Ben televizyonda bir gönüllü bağışçı gördüm, ana haber bültenine konuk olmuştu. Onu gördüm, orada madalyalı görünce biraz heves ettim, öyle başladım. Başladığım günden beri de devam ediyorum. Eşimde kansızlık olduğu için veremiyor da çocukları teşvik ediyorum. Korkanlar, tereddüt etmesinler, versinler. İlla kendi ailenizin ya da bir akrabanızın başına gelmesi şart değil. Özellikle Lösemi hastaları için çok önemli" dedi.

"Bağcılar kan vermede hep öncü oldu"

Toplum olarak kan verme bilincinin oluşması gerektiğine inanan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar, bugüne kadar dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi ve tüm kan bağışlarında hep öncü oldu. Bu kampanyanın da ben en güzel şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. O açıdan katlı sağlayacak herkesi şimdiden tebrik ediyorum. Tabii ki kan vermek can kurtarmaktır. Bizim inancımıza göre de bir canı kurtaran tüm canlıyı kurtarmış hükmündedir. Keşke ihtiyaç olmasa ama bu insanlık yaşadığı sürede bu ihtiyaç da devam edecek. Biraz önce 19'uncu üniteyi vermek için geldiğini söyleyen bir arkadaşa rastladım. Gerçekten bu gurur verici. Zaten Allah vergisi insan vücudunu bunu yeniliyor. Hatta sağlık açısından 6 ayda bir kan verilmesi gerektiği söyleniyor. Bunu da gelenek haline getirenler var. Topluca bu bilincin artması lazım" şeklinde konuştu.

"39 ilçemizde eş zamanlı olarak kan bağışı kampanyası başlatıyoruz"

Sık sık Bağcılar'da kan verme kampanyasının yapıldığına dikkat çeken Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "İstanbul Valiliğimizin talimatı gereği İstanbul'da 39 ilçemizde eş zamanlı olarak kan bağışı kampanyası başlatıyoruz, 3 gün sürecek. İnşallah özellikle ihtiyacı olan vatandaşlara yeteri kadar kan stoku sağlarız Türk Kızılay'a" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar'da Kan bağışçılarına plaket takdim edildi
Bağcılar'da Kan bağışçılarına plaket takdim edildi
Bağcılar'da Kan bağışçılarına plaket takdim edildi

Kan Bağışı, Hisarcık, Bağcılar, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Kan bağışçılarına plaket takdim edildi - Son Dakika


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