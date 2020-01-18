Bağcılar'da kanalizasyon çalışması sırasında patlama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da kanalizasyon çalışması sırasında patlama - Son Dakika

Bağcılar'da kanalizasyon çalışması sırasında patlama

21 dakika önce

Bağcılar'da kanalizasyon çalışması sırasında, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle göçük tehlikesi oluşan yol trafiğe kapatıldı.

Bağcılar'da kanalizasyon çalışması sırasında patlama, System.String[]

Bağcılar'da kanalizasyon çalışması sırasında, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle göçük tehlikesi oluşan yol trafiğe kapatıldı.


Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi yolunda kanalizasyon çalışması sırasında, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle göçük tehlikesi oluştu. Oluşan tehlike sonrası, caddenin giriş ve çıkışı tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin cadde üzerinde onarım çalışması devam ediyor. Çalışmalar sona erdirilinceye kadar yoldaki ulaşım, Camii Yolu Caddesi istikametine tek taraflı olarak yapılacak.


Olaya ilişkin Bağcılar Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde yapılan kanalizasyon çalışması sırasında, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle göçük tehlikesi oluştuğu tespit edilmiştir. Yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için, Gülbahar Caddesi Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481. Sokak kesişimi trafiğe kapatılmıştır. Çalışmalar sona erdirilinceye kadar yoldaki ulaşım Camii Yolu Caddesi istikametine tek taraflı yönlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu
Irak'ta tehlikeli gerginlik! Bağdat'ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma çıktı Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı: Parası için öldürüp testereyle parçalamış Kayıp Gülistan'ın olay günü köprüde görüntüsü çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 00:51:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağcılar'da kanalizasyon çalışması sırasında patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]