Kapısı açık minibüs virajı dönerken yolcular aşağı düştü - Son Dakika
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Kapısı açık minibüs virajı dönerken yolcular aşağı düştü

18.06.2023 11:03

Bağcılar'da kapısı açık olan minibüs virajı döndüğü sırada, yolcular aşağı düştü. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada 3 yolcu yaralandı. Olayın yaşandığı yerde yaralılara ilk müdahaleyi yapan esnaf, minibüsün kapısının açık bırakıldığını ve denetimlerin yetersiz olduğunu söyledi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul Bağcılar'da kapısı açık olan minibüs virajı döndüğü sırada, yolcular aşağı düştü. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada 3 yolcu yaralandı.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDILAR

9 Haziran Cuma günü saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kapısı açık halde seyreden minibüs virajı döndüğü sırada, 3 kadın yolcu açık kapıdan aşağı düştü. Çevredekiler minibüsten düşen yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılar'da Kapısı Açık Minibüs Virajı Dönerken Yolcular Aşağı Düştü

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri minibüsün şoförünü polis merkezine götürdü. Polis ekipleri tarafından bağlanan minibüs otoparka çekildi.

Bağcılar'da Kapısı Açık Minibüs Virajı Dönerken Yolcular Aşağı Düştü

KAZA ANI KAMERADA

Olayın yaşandığı yerde yaralılara ilk müdahaleyi yapan esnaf Ferhat Elbedi, "Minibüs sabah buradan geçerken kapıyı açık bırakmış. Virajı dönerken 3 kadın açık kapıdan düştü. Çok sert düştüler yere. Ambulans çağırdık zaten ambulans geldi polis geldi. Minibüsü bağladılar, şoförü de götürdüler. Kapı kapanmayacak şekilde yolcu alıyorlar. Yüz yolcu alıyor, bir de kapıyı açık bırakıyorlar. Olay bundan ibaret. Bunlar her gün yaşanan şeyler. Sadece bir sefere mahsus değildir bu. İstanbul'da her zaman yaşanıyor bu olay. Denetim yok. Kaza olduktan sonra 2-3 gün denetim oluyor daha sonra bitiyor. " diye konuştu

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde minibüsün virajı döndüğü sırada yolcuların aşağı düştüğü anlar yer alıyor. Çevredekilerin minibüsten düşenlerin yardımına koştuğu anlar da görüntülerde görülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Arif Uyar : Hindistan gibi ortadoğu ülkesi gibi olmayalım. Denetim ve kaliteli işini yapanlar olsun Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Davut doğrucu: Minibüs şöförüne 1 ise onları denetleeyecek kurumlara 10 ceza verilmeli hiçbir toplu taşımanın bu ülkede kurallara uyduğuna inanmıyorum denetim olmadığı için herkez istediği gibi at oynatıyor Cevap Yaz 59 2 Yayından Kaldır
  • Fuat Cakir: Yıl 2023 Cevap Yaz 31 0 Yayından Kaldır
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Fatih Mahallesi, Güncel, Son Dakika

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