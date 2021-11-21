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Bağcılar'da Karadeniz rüzgarı esti - Son Dakika

Bağcılar'da Karadeniz rüzgarı esti

21.11.2021 15:52

Bağcılar'da Karadeniz rüzgarı esti Bağcılar'daki hamsi şöleninde 3 ton balık dağıtıldı Bağcılar'da bu yıl 13'ncüsü düzenlenen Hamsi Şöleni'nde vatandaşlara yaklaşık 3 ton hamsi ikram edildi.

Bağcılar'da Karadeniz rüzgarı esti

Bağcılar'daki hamsi şöleninde 3 ton balık dağıtıldı

İSTANBUL - Bağcılar'da bu yıl 13'ncüsü düzenlenen Hamsi Şöleni'nde vatandaşlara yaklaşık 3 ton hamsi ikram edildi.

Bağcılar'da Meydanda 13. Geleneksel hamsi şöleni gerçekleştirildi. Şölene katılan yaklaşık 15 bin vatandaşa 3 ton hamsi ikram edildi.

Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Trabzonlular Derneği tarafından 13'üncü düzenlenen Hamsi Şöleni'nde vatandaşlara yaklaşık 3 ton hamsi ikram edildi. Etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırı ve Bağcılar Trabzonlular Dernek Başkanı Etem Coşkun ve 15 bine yakın vatandaş katıldı. Şölende balık ekmek alabilmek için sıraya giren vatandaşlar, hamsiye doydu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı vatandaşlara balık ekmek dağıttı. Şölende hamsiden yapılan pide, pizza, turşu, karnıyarık, pasta gibi yiyecekler de vatandaşların damak lezzetine sunuldu. Etkinlik boyunca Karadeniz müzikleri eşliğinde vatandaşlar hem eğlendi hem horon oynadı.

"Yöresel faaliyetleri tüm hızıyla sürdürüyoruz"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "13. Geleneksel hamsi şöleninde olmamız işin düzgün bir şekilde devam ettiği anlamına geliyor. Bağcılar'da yapısal ve şehirsel anlamda hizmetlerimizi devam ettirirken özellikle sosyal ve kültürel çalışmalarımızda derneklerimizle, vakıf ve yörede yaşayan hemşerilerimizle yürütmeye gayret ediyoruz. Bağcıların renk mozaği bunu gerektiriyor, ülkemizin her bir tarafından birçok hemşerimizle birlikte yaşıyoruz. Dostça ve kardeşçe yaşarken yöresel faaliyetleri de sürdürüyoruz. Bugünkü güzelliği oluşturan hamsi 30 çeşit farklı yemek kültürüyle burada göreceksiniz birbirinden farklı. Aynı zamanda yemek kültürünün de Karadeniz'de yaygın olduğunu güzel bir şekilde yaşadığını gösteriyor. Burası daha da güzel olacaktı farklı stantlar da olacaktı ama maalesef burada bir takım siyasi engellemelere maruz kaldık hatta derneğimizle birlikte Bağcılar belediyemizin bayrağının asılmasını bile hazmedemeyenler oldu. Halkımızın takdirine bırakıyorum "diye konuştu.

Bağcılar'da Karadeniz rüzgarı esti
Bağcılar'da Karadeniz rüzgarı esti
Bağcılar'da Karadeniz rüzgarı esti
Bağcılar'da Karadeniz rüzgarı esti

Bağcılar Belediyesi, Lokman Çağırıcı, Karadeniz, Bağcılar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bağcılar'da Karadeniz rüzgarı esti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da Karadeniz rüzgarı esti - Son Dakika
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