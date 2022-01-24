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Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi - Son Dakika

Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi

24.01.2022 08:29

Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi İstanbul'da etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü.

Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Bağcılar'da karla kaplı yolda kayan 10 araç bir birine çarptı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bağcılar'da gece karla kaplı yolda araçlar bir anda kaymaya başladı. Kayan 10 araç bir birine çarparken yaşanan o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi
Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi
Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi

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İstanbul, Bağcılar, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da karla kaplı yolda 10 araç birbirine girdi - Son Dakika
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